三井金属<5706.T>が急反騰し上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６６５０億円から７１５０億円（前期比０．４％増）へ、営業利益を４６０億円から７８０億円（同４．４％増）へ、純利益を１７０億円から４３０億円（同３３．５％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を９５円から１１０円へ引き上げ年間配当予想を２１０円（前期１８０円）としたことが好感されている。



機能材料セグメントで主要製品であるキャリア付極薄銅箔やＡＩサーバー向け電解銅箔などの需要が堅調に推移していることに加えて、触媒事業で貴金属価格の影響が好転していることや、金属セグメントでの金属価格の上昇と為替が円安で推移していることによる収益の改善などが売上高・利益を押し上げる。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３６４３億１２００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益３９７億６７００万円（同２．４％増）、純利益１９０億４９００万円（同４８．６％減）だった。機能材料セグメントの主要製品の販売量増加が牽引役となり増収、営業増益で着地。なお、最終利益は三井金属アクトの株式譲渡に伴う特別損失計上などにより減益となった。



出所：MINKABU PRESS