【為替】「高市円安」1幕終了シナリオを考える

高市新政権誕生を前後し、大きく米ドル高・円安となった為替相場は、同じく急騰した株価と連動したものだった（図表1参照）。このような急激な円安と株高の連動は、高市総理が継承するとしている安倍第2次政権の経済政策「アベノミクス」がスタートした後にも見られた。

【図表1】米ドル／円と 日経平均 （2025年9月～）出所：LSEG社データより マネックス証券 が作成

ただし、「アベノミクス」の株高・円安は、2013年5月22日にピークアウトすると、その後日経平均は最大で約2割、米ドル／円も1割近くの大幅反落となった（図表2参照）。その意味では、これは「アベノミクス円安」1幕の終了と言って良いだろう。では、この怒涛の株高・円安「アベノミクス相場」の1幕終了をもたらしたのは何だったのか。

【図表2】米ドル／円と 日経平均 （2012～2015年）出所：LSEG社データより マネックス証券 が作成

株高・円安「アベノミクス相場」1幕終了のタイミングと一致したのは株価の「上がり過ぎ」一巡だった。日経平均の90日MA（移動平均線）かい離率は、当時2割を大きく上回り拡大していたが、まさに5月22日で拡大が一巡し、縮小に転じた（図表3参照）。

【図表3】 日経平均 の90日MAかい離率（2000年～）出所：LSEG社データより マネックス証券 が作成

では、米ドル／円はどうだったか。米ドル／円の90日MAかい離率は、すでに2月初めには10％以上に拡大したところで「上がり過ぎ」が一巡していた（図表4参照）。ただ、その後も株高が続く中では、米ドル／円も反落は限定的にとどまり、すぐに高値更新に向かうところとなっていた。

【図表4】米ドル／円の90日MAかい離率（2000年～）出所：LSEG社データより マネックス証券 が作成

そして、米ドル高・円安が一段落し、本格的な反転に向かったのは5月22日、つまり日経平均が「上がり過ぎ」の限界に達し、株安に転換したタイミングだった。以上のように見ると、「アベノミクス円安」1幕終了は、米ドル／円の「上がり過ぎ」ではなく、日本株の「上がり過ぎ」一巡、反転に連動していたということだろう。

足下の米ドル／円の90日MAかい離率はプラス3％程度で、特に「上がり過ぎ」懸念は強くない。ただし、日経平均の90日MAかい離率は、一時は上述の2013年5月以来となるプラス20％程度まで拡大した。つまり日経平均は、「アベノミクス相場」1幕が終了した時に近いほど「上がり過ぎ」懸念が強まっていると見られる。

これまで見てきたように、最近と似ている株高・円安の「アベノミクス相場」は、株価が「上がり過ぎ」の限界に達したところで1幕終了となった。日経平均の90日MAかい離率は、最近までにその時以来の「上がり過ぎ」を示す結果となった。アベノミクス相場の値動きに似ている今回の株高・円安「高市相場」も、株価の「上がり過ぎ」を受けて1幕終了の局面を迎えている可能性があるのではないか。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長