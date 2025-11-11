【福袋】PRESS BUTTER SAND、最大約7560円お得なセットを販売【バターサンド専門店】

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は12月5日から、公式オンラインショップで、福袋3種の先行販売を開始する。

一般販売は12月8日から行う。加えて、2026年1月1日からは、数量限定で店舗限定の福袋を販売する。

「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2026」

PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)は、「BAKE CHEESE TART」や「RINGO」などを手掛ける、株式会社BAKEが運営するバターサンド専門店。2017年に東京駅構内に誕生して以来、全国に常設店舗･催事店舗を展開している。バターサンドは、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルを、サクサクのクッキー生地で挟んだ商品。

〈公式ECでは「松」「竹」「梅」の3種類を販売〉

公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」では、「松」10,800円、「竹」8,640円、「梅」5,400円(各税込)を販売する。「松」に関しては、合計14種類のフレーバーを詰め合わせ、約7560円お得に楽しめる福袋となっている。

〈1〉PRESS BUTTER SAND福袋〈松〉2026(10,800円)

〈2〉PRESS BUTTER SAND福袋〈竹〉2026(8,640円)

〈3〉PRESS BUTTER SAND福袋〈梅〉2026(5,400円)

◆PRESS BUTTER SAND 福袋 〈松〉2026(10,800円)

約18,360円(税込)相当の商品が入った福袋。定番のバターサンドをはじめ、人気の「あまおう苺」などのご当地フレーバーや、プレミアムライン「プレスバターサンドギャラリー」、和のエッセンスを加えた「八 by PRESS BUTTER SAND」の商品など、合計14種類のフレーバーを詰め合わせた。

PRESS BUTTER SAND福袋〈松〉2026

【福袋「松」の内容】

･バターサンド 5個入 ×1箱

･バターサンド〈チョコレート〉5個入×1箱

･バターサンド〈檸檬〉5個入×1箱

･バターサンド〈あまおう苺〉5個入×1箱

･バターサンド〈あんバター〉5個入×1箱

･バターサンド〈ショコラアマンド〉5個入×1箱

･バターサンド〈バニラホワイト〉5個入×1箱

･バターサンド〈ヘーゼルナッツショコラ〉5個入×1箱

･バターサンド〈バニラココナッツ〉4個入×1箱

･バターサブレ〈キャラメル〉5個入×1箱

･和バターサンド詰合せ〈きな粉･抹茶〉10個入×1箱

･秋のおすすめセット〈芋栗〉×1箱

PRESS BUTTER SAND福袋〈松〉2026

◆PRESS BUTTER SAND 福袋 〈竹〉2026(8,640円)

約13,743円(税込)相当の商品が入った福袋。定番のバターサンドに加え、ご当地フレーバーやプレミアムライン「プレスバターサンドギャラリー」、和のエッセンスを加えた「八 by PRESS BUTTER SAND」の商品など、合計11種類のフレーバーが楽しめる。

PRESS BUTTER SAND福袋〈竹〉2026

【福袋「竹」の内容】

･バターサンド 5個入×1箱

･バターサンド〈チョコレート〉5個入×1箱

･バターサンド〈檸檬〉5個入×1箱

･バターサンド〈あんバター〉5個入×1箱

･バターサンド〈ショコラアマンド〉5個入×1箱

･バターサンド〈バニラココナッツ〉4個入×1箱

･バターサブレ〈キャラメル〉5個入×1箱

･和バターサンド詰合せ〈きな粉･抹茶〉10個入×1箱

･秋のおすすめセット〈芋栗〉×1箱

PRESS BUTTER SAND福袋〈竹〉2026

◆PRESS BUTTER SAND 福袋 〈梅〉2026(5,400円)

約8,343円(税込)相当の商品が入った福袋。定番のバターサンドをはじめ、ご当地フレーバーやプレミアムライン「プレスバターサンドギャラリー」など、合計6種類の商品を詰め合わせた。

PRESS BUTTER SAND福袋〈梅〉2026

【福袋「梅」の内容】

･バターサンド 5個入×1箱

･バターサンド〈チョコレート〉5個入×1箱

･バターサンド〈檸檬〉5個入×1箱

･バターサンド〈ショコラアマンド〉5個入×1箱

･バターサンド〈バニラココナッツ〉4個入×1箱

･バターサブレ〈キャラメル〉5個入×1箱

PRESS BUTTER SAND福袋〈梅〉2026

上記の福袋(松･竹･梅)は、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」で販売する。先行販売は12月5日12時から、BAKEのメンバーズクラブ「BAKE Membership Program」の会員限定で行う。一般販売は12月8日12時から開始となる。いずれも、なくなり次第終了。到着日は、2025年12月18日〜2025年12月22日の期間中で指定できる。

2026年1月1日〜1月3日には、店舗で購入できる「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2026」(税込3,240円)を販売する。福袋はなくなり次第終了。

販売場所は、全国の「PRESS BUTTER SAND」常設店舗･催事店舗、全国の「BAKE the SHOP」店舗。一部の常設店舗および催事店舗では販売しない。

「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2026」

◆PRESS BUTTER SAND 福袋 店舗限定セット2026(3,240円)

定番のバターサンドをはじめ、2025年限定パッケージの「桃」など4種類の商品が入った福袋。

【店舗限定セットの内容】

･バターサンド 5個入×1箱

･バターサンド〈桃〉5個入×1箱

･バターサンド〈ショコラアマンド〉5個入×1箱

･バターサブレ〈キャラメル〉5個入×1箱

「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2026」