この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎「ゆたぼんは決して大人に利用されていない」 その独立性への見解を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ゆたぼんは、別に大人に繰られているのではなくて、自分で考えているのだと思うよ」と題した動画を公開し、話題のYouTuberゆたぼんについて、その自主性や独立性に関する自身の見解を語った。



動画冒頭、茂木氏は「ゆたぼんが保守的、日本人ファースト的な発言をして注目を集めており、それに賛否や様々な議論がある」ことに触れた上で、一部ネット上で見られる『大人に騙されている』『利用されている』といった批判について異議を唱えた。「ゆたぼんの発言に賛成・反対の声があるのは当然だが、別に大人に騙されている、利用されていることはないと僕は思っている」と断言した。



茂木氏は、まだゆたぼんが今ほど有名でなかった頃に沖縄で直接会った経験を明かし、その時の素朴で自主性あふれる様子を振り返った。「実際に本人に会ってみて、ゆたぼんは自分の意思で考え、行動している印象だった」と証言。さらに「人間は誰しも何かしら影響を受けながら生きている存在であり、それは大人も同じ。影響を受けること自体が悪ではないし、人間の本質。『騙されている』『操られている』という見方は本質から外れている」と一貫して主張した。



また「子どもの自主性を疑うような態度を大人が持つべきではない」と語り、多様な価値観や影響の中で「各人が自分なりの道を選ぶことが大切」と強調。「ゆたぼんに関しても、自分で考えて自分の道を歩んでいる。もし彼が影響されているなら、それは誰でも同じこと。自主性を疑うのは、人間観として残念だ」と語気を強めた。



動画の終盤、茂木氏はゆたぼんに向け「もし日本でも、海外でも、大学進学を目指すなら、保守や日本人ファースト的主張だけでなく、グローバルな視点や地球規模の課題にも興味を持つことで、より広い世界が見えるはず」と助言。「どんな考え方であれ、自分で選び取る経験が大切。人生は冒険だ」とエールを送った。



最後に茂木氏は、改めて「ゆたぼんは大人に操られているのではなく、自分で道を選択している。子どもの自主性を尊重する目で社会全体が見ていくことが大事」とメッセージを結んだ。