¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤é»á¤¬³ë¾þ¶èµÄÁª¤ÇÅöÁª¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ì¤è¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ¡¦³ë¾þ¶èµÄÁª¤¬£¹ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà¥·¥ó¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤éá¤³¤È¹ÅÄ¤µ¤¯¤é»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡¹ÅÄ»á¤Ï£··î¤Î»²±¡Áª°¦ÃÎÁªµó¶è¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤âÍîÁª¡£³ë¾þ¤ÇºÆµ¯Æ°¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä°ÂÁ´¡¢ÊØÍø¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò³ë¾þ¶è¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥É¥ÖÈÄÁªµó¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äê¿ô£´£°¤ËÂÐ¤·¡¢£¶£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À²¤ì¤ÆµÄ°÷¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆóÂ¤Î¥ï¥é¥¸¤ò¤Ï¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤È¶ÛÄ¥¤Ç¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤â¡¢º£¤â¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÃå¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ì¤è¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò£Ø¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
