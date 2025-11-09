グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ペアのフリーで長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が、自己ベストの130.59点をマーク。合計も自己ベストの202.11点とし、4位に入った。急成長の“ゆなすみ”を、優勝したイタリアのペアも絶賛した。

20歳の長岡と23歳の森口が組む“ゆなすみ”は、7日のショートプログラム（SP）で71.52点の自己ベストをマークして4位発進。フリーはジャンプでミスが出たものの、最後まで懸命に演じ、大歓声を浴びた。フリー130.59点も自己ベスト。合計ももちろん自己ベストで、初めて200点の大台を超えた。

表彰台にはわずかに届かなかったが、優勝したサーラ・コンティ、ニッコロ・マチー組（イタリア）は“ゆなすみ”のポテンシャルを絶賛した。

演技後の囲み取材で、マチーは“ゆなすみ”について「彼らは超速いんだよ！ あんなに速く滑れるなんて理解できないよ」と話した。

「彼らは本当に速くて、とてもいいジャンプもする。適切な練習を重ねていけば、本当に素晴らしいペアになると思う」と続けたマチー。コンティは「本当にいい人たちなの。アスリートでこんな風にいるのは簡単なことじゃない。でも彼らは本当に優しくていい人たち」と2人の人柄の良さも伝えた。

2023、25年の世界選手権を制した三浦璃来・木原龍一組が牽引していた日本のペア。“ゆなすみ”も9月の五輪最終予選で日本の2枠目を確保し、夢舞台も視界に入っている。

マチーは「これから4年間、適切に練習していけば、次の4年間は彼らのものになるだろうし、幸運を願っているよ」とさらなる成長に太鼓判を押していた。



（THE ANSWER編集部）