パルマvsミラン スタメン発表
[11.8 セリエA第11節](エンニオ・タルディーニ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 18 マティアス・ルービク
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
MF 77 E. Tigani
MF 79 A. Konaté
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 5 コニ・デ・ビンター
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 2 ペルビス・エストゥピニャン
MF 4 サムエレ・リッチ
MF 14 ルカ・モドリッチ
MF 19 ユスフ・フォファナ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 96 ロレンツォ・トリアーニ
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 ザカリー・アテカメ
DF 27 ダビド・オドグ
DF 33 ダビデ・バルテザーギ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 30 アルドン・ヤシャリ
監督
マッシミリアーノ・アッレグリ
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 18 マティアス・ルービク
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
MF 77 E. Tigani
MF 79 A. Konaté
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 5 コニ・デ・ビンター
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 2 ペルビス・エストゥピニャン
MF 4 サムエレ・リッチ
MF 14 ルカ・モドリッチ
MF 19 ユスフ・フォファナ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 96 ロレンツォ・トリアーニ
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 ザカリー・アテカメ
DF 27 ダビド・オドグ
DF 33 ダビデ・バルテザーギ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 30 アルドン・ヤシャリ
監督
マッシミリアーノ・アッレグリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります