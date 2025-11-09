1歳児が真夜中に「まちがえちゃった」→事件発生に7千いいね「かわいすぎて胸キュン」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、こゆび☺︎1y1m🎀(@blackcat_molcar)さんの投稿です。
「あっまちがえちゃった」という表情を浮かべて、慌ててママの方へと登り直して寝たと言うのが、もう、かわいすぎます！翌朝になって、その様子を妹から聞いたこゆびさんは、あまりのかわいさに思わず胸がぎゅっとなったそうです。どんなに寝ぼけていても、「ママ」を見つける力があるというのも、愛しいです。小さな「まちがえちゃった」が愛おしくてたまらない瞬間でしたね。
寝ぼけた我が子の超絶かわいい行動に胸キュン
寝ぼけた1歳児の行動がとってもかわいいとXで話題になっていましたので、ご紹介します。
帰省の際、私・一歳児・妹で川の字になって寝てたんだけど
娘が深夜に覚醒したらしく、寝ぼけて妹の体をよじよじ登ってから暗闇の中でお顔をジーッと見た後に（あっ😳💦まちがえちゃった😳💦）って急いで私の体の上へと登り直して再び寝た、というのを後から妹に聞き、可愛くて胸がギュッッッとなった
「あっまちがえちゃった」という表情を浮かべて、慌ててママの方へと登り直して寝たと言うのが、もう、かわいすぎます！翌朝になって、その様子を妹から聞いたこゆびさんは、あまりのかわいさに思わず胸がぎゅっとなったそうです。どんなに寝ぼけていても、「ママ」を見つける力があるというのも、愛しいです。小さな「まちがえちゃった」が愛おしくてたまらない瞬間でしたね。
この投稿には「かわいすぎて胸キュンですね」といったリプライがついていました。心が癒される投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）