1歳児が真夜中に「まちがえちゃった」→事件発生に7千いいね「かわいすぎて胸キュン」【ママリ】

寝ぼけた我が子の超絶かわいい行動に胸キュン

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、こゆび☺︎1y1m🎀(@blackcat_molcar)さんの投稿です。

寝ぼけた1歳児の行動がとってもかわいいとXで話題になっていましたので、ご紹介します。

「あっまちがえちゃった」という表情を浮かべて、慌ててママの方へと登り直して寝たと言うのが、もう、かわいすぎます！翌朝になって、その様子を妹から聞いたこゆびさんは、あまりのかわいさに思わず胸がぎゅっとなったそうです。どんなに寝ぼけていても、「ママ」を見つける力があるというのも、愛しいです。小さな「まちがえちゃった」が愛おしくてたまらない瞬間でしたね。



この投稿には「かわいすぎて胸キュンですね」といったリプライがついていました。心が癒される投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）