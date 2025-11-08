　ベルギーサッカー協会(KBFV)は7日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたベルギー代表メンバー26名を発表した。

　キャプテンのMFケビン・デ・ブライネが負傷で招集外となった一方、22歳DFネイサン・ノイ(リール)と21歳FWロメオ・ベルマント(クラブ・ブルージュ)の若手2選手が初選出を果たしている。

　ベルギーはリュディ・ガルシア監督の下、現在グループJで首位。本大会出場に王手をかける中、15日の第9節で4位カザフスタン、最終戦となる18日の第10節で5位リヒテンシュタインと対決する。

以下、招集メンバー

▽GK

ティボー・クルトワ(R・マドリー)

センネ・ラメンス(マンチェスター・U)

マッツ・セルス(N・フォレスト)

マールテン・バンデボールト(ライプツィヒ)

▽DF

ティモシー・カスターニュ(フルハム)

マキシム・デ・クーパー(ブライトン)

コニ・デ・ビンター(ミラン)

ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)

トーマス・ムニエ(リール)

ディエゴ・モレイラ(ストラスブール)

ネイサン・ノイ(リール)

ホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)

アルトゥール・テアテ(フランクフルト)

▽MF

アマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)

ニコラス・ラスキン(レンジャーズ)

ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ)

ハンス・バナケン(クラブ・ブルージュ)

チャールズ・ファンフート(ニース)

アクセル・ビツェル(ジローナ)

▽FW

シャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)

ジェレミ・ドク(マンチェスター・C)

ドディ・ルケバキオ(ベンフィカ)

ロイス・オペンダ(ユベントス)

アレクシス・サレマーカーズ(ミラン)

レアンドロ・トロサール(アーセナル)

ロメオ・ベルマント(クラブ・ブルージュ)