W杯出場に王手をかけるベルギー代表、欧州予選に臨むメンバー26名を発表!
ベルギーサッカー協会(KBFV)は7日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたベルギー代表メンバー26名を発表した。
キャプテンのMFケビン・デ・ブライネが負傷で招集外となった一方、22歳DFネイサン・ノイ(リール)と21歳FWロメオ・ベルマント(クラブ・ブルージュ)の若手2選手が初選出を果たしている。
ベルギーはリュディ・ガルシア監督の下、現在グループJで首位。本大会出場に王手をかける中、15日の第9節で4位カザフスタン、最終戦となる18日の第10節で5位リヒテンシュタインと対決する。
以下、招集メンバー
▽GK
ティボー・クルトワ(R・マドリー)
センネ・ラメンス(マンチェスター・U)
マッツ・セルス(N・フォレスト)
マールテン・バンデボールト(ライプツィヒ)
▽DF
ティモシー・カスターニュ(フルハム)
マキシム・デ・クーパー(ブライトン)
コニ・デ・ビンター(ミラン)
ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)
トーマス・ムニエ(リール)
ディエゴ・モレイラ(ストラスブール)
ネイサン・ノイ(リール)
ホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)
アルトゥール・テアテ(フランクフルト)
▽MF
アマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)
ニコラス・ラスキン(レンジャーズ)
ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ)
ハンス・バナケン(クラブ・ブルージュ)
チャールズ・ファンフート(ニース)
アクセル・ビツェル(ジローナ)
▽FW
シャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)
ジェレミ・ドク(マンチェスター・C)
ドディ・ルケバキオ(ベンフィカ)
ロイス・オペンダ(ユベントス)
アレクシス・サレマーカーズ(ミラン)
レアンドロ・トロサール(アーセナル)
ロメオ・ベルマント(クラブ・ブルージュ)
