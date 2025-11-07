【ロンドン＝市川大輔】米ブルームバーグ通信は７日、オランダ政府が中国資本の半導体メーカー・ネクスペリアに対する経営管理措置の解除を検討していると報じた。

中国政府がネクスペリアに課している輸出規制を解いて輸出再開が確認できれば、来週にも解除する意向だという。

オランダ政府は９月３０日、ネクスペリアについて「技術の流出や、欧州の産業界に半導体を供給できなくなる可能性がある」として、管理下に置くと発表した。これに反発した中国政府は１０月４日、対抗措置として、中国で生産されたネクスペリア製半導体の輸出を規制した。

ネクスペリア製半導体は、車の様々な動きを電子制御する部品に使われ、多くの自動車メーカーが採用している。日産自動車が日本国内の工場で１週間の減産を明らかにするなど、日米欧の自動車業界に生産停止への懸念が広がっていた。

ネクスペリアは、もともとオランダ電機大手フィリップスの半導体部門の一部で、中国電子機器大手の聞泰科技（ウィングテック）に買収されて傘下となった。欧州で生産工程の前半、中国で後半を手がけている。