「保護犬を助けてきた俺が、なぜ“買った”のか？」とのタイトルで、自身のYouTubeチャンネルを更新したフロリアンさんが、なぜ今回ペットショップから犬を迎えることにしたのか、その本音を語った。

フロリアンさんは子供の頃から多数の動物を救い、猫、犬、鳥、カラス、カメ、ハムスターなど様々な動物と暮らしてきたと明かす。母親もまた動物愛護家で、「お母さん、お金持ちになったら、動物の老人ホームを作りたいって言ってる」と家族全体でレスキューに深く関わってきた経緯を語った。

動画ではこれまでレスキューしてきた数々の動物のエピソードを披露。捨てられていた鳥や、過酷な環境から救ったシェパード犬、野良猫たちとの出会いなどを振り返り、「自分はレスキューの歴史じゃないけど、今までたくさんはあった」と強調した。

そんな中で、今回あえて保護犬ではなくペットショップから犬を迎えた理由について、「やっぱり、子供の時の思い出。シェパードの方とか、すごい、いいけど、助けたいけど、もう、トラブルも、問題いっぱいある。その、簡単でな、その、レスキューできないですね」と説明。家庭には小さい子供が3人いるため、レスキュー犬が家庭に馴染めるか不安があったことを語り、「赤ちゃんからな、子犬から取って、その、もう、ゼロから教える。で、子供小さいの時から、犬も小さいの時から、もう、慣れていくっていう。まあ、一番、多分、良かったパターンって思います」と家族の安全面を重視した苦渋の決断であったことを明かした。

また、定期的にペットショップを訪れて動物を見る中、偶然理想のゴールデンレトリバーに出会い「見た瞬間で、うわ、欲しい。見た瞬間で、やっぱり、もう、今だ、ってなって。それで、そうになった」と、その場の直感で決めたことも打ち明けた。

動画の終盤では、「いつかみんなどう思うその件についてぜひコメントの中で入れてください」「もっとレスキューしていきたいと思う」と伝え、視聴者にも“保護動物”に対する考えを問いかける形で締めくくった。

