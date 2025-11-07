人気スマホゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のライブイベントでフラワースタンド専門店・フラスタ社が受注済み商品の設置不備を起こし、主催者のCygamesが「返金代行」対応を行うことになった。その詳細が2025年11月7日に公式サイトで発表された。

内容の充実ぶりがXで「神対応」などと評価されている。

「自作パネルなどの作成の際に発生した外注のデザイン実費」も

Cygamesが手がけるウマ娘をめぐっては、10月18〜19日にライブイベント「6th EVENT The New Frontier 秋公演」が埼玉で開催された。同じ日程で、東京ではセガによるイベント「プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭」が行われていた。

フラスタ社は22日、両イベントに対するスタンド花を受注していたとしながら、公演前日までに全ての商品を完璧な状態で届けることができなかったと謝罪。原因は「事前準備不足」を挙げ、「本来であれば、事前に設置されるはずのフラワースタンドの設置作業を間に合わせることが出来なかった為、一番重要な設置確認作業が疎かになってしまい、装飾品の欠落を多数発生させてしまいました」としている。加えて、同社が手配したトラックで運搬中の事故があり、物や花が壊れる事案が生じていたともいう。

当初はフラスタ社が全額返金対応をうたったものの、31日になって、これが困難と分かったとして、ウマ娘の件に関してはCygamesが「返金代行」を実施すると報告した。

Cygamesは11月7日に返金申請フォームを公開し、「返金の対象となる費用」を発表。具体的には、「株式会社フラスタにご注文いただいたフラワースタンドの代金」、「株式会社フラスタに送付した自作パネルなどの送料実費」、「自作パネルなどの出力、制作実費」、「自作パネルなどの作成の際に発生した外注のデザイン実費、外注のイラスト作成実費」と4項目を列挙した。フラワースタンド本体以外については領収書の提示を求めている。

今回の発表を受けてXでは、対応の充実ぶりに「サイゲがflosta被害者への救済に本気過ぎる...！！」「企画にかかった実質全額返金はすごいな...」「神対応」「マジでサイゲの好感度爆上がりしたわ...」などと驚く声が広がっている。