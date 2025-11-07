「日向坂46」の松田好花（26）が6日深夜放送の「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX」（木曜深夜0・00）に生出演し「R-1グランプリ2026」に出場する?という情報が拡散されている件について言及した。

同大会の公式noteでは13日に大阪・インディペンデントシアター2ndで行われる「大阪1回戦」の欄に「松田好花 【seed＆flower】井上梨名 【seed＆flower】松田里奈 【seed＆flower】」と記していた。井上と松田里奈は「櫻坂46」のメンバーであり、また3人の所属事務所が「Seed & Flower」であることから「R-1に出るの?」「番組の企画で挑戦するのかな?」と憶測が広がっていた。

この件について、松田好花はラジオの冒頭で「『R-1グランプリ』には出場しません!何やらその話題になっちゃってるみたいなんですけれども、名前が挙がってた3人とも出ませんので」といい「それきっかけで見に行こうとした方がいたら困るので…出ませんので、よろしくお願いします」と否定していた。

また、大会のnoteも7日までに更新され「記載のお名前と所属名でのエントリーがありましたが、日向坂46の松田好花さん、櫻坂46の井上梨名さん、櫻坂46の松田里奈さんとは関係はございません。エントリー者に関しては現在確認中です」とした。