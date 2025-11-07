ビジネスエンジニアリング<4828.T>が後場プラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、１２月３１日を基準日として１株を５株に株式分割し、あわせて２６年３月期の期末配当予想を７８円から２２円（株式分割前換算１１０円）へ実質増額修正したことが好感されている。



また同時に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２２０億円から２４０億円（前期比１５．５％増）へ、営業利益を５２億円から６０億円（同２８．３％増）へ、純利益を３７億円から４４億円（同３２．１％増）へ上方修正したことも好材料視されている。製造業の堅調な情報化投資のもと、上期業績が想定を上回ったことが要因という。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１２２億８０００万円（前年同期比２１．７％増）、営業利益３３億７０００万円（同３９．４％増）、純利益２４億８９００万円（同５０．２％増）だった。



なお、あわせて２５年１２月末日を基準日とする株主優待の提供を最後に、株主優待制度を廃止すると発表した。株主の平等性の確保の観点から、株主への公平な利益還元のあり方について検討した結果、廃止するに至ったとしている。



