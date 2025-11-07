とある女子高生が発案したソウルフードに、スタジオのマツコ・デラックスが「美味そう」と興味を示す場面があった。

【映像】女子高生考案「稲チャー」の全貌

10月31日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）は、有名になる前の「ネクストブレイク ローカルチェーン」を探すべく、ずん・飯尾和樹が全国の隠れた名店を調査した。

岐阜県で飯尾が訪れたのは、県内5店舗目となる岐阜羽島駅前店を2024年にオープンした中華ファミレス「サンコック」。岐阜県民で知らない人はいない超人気店で、塩だれ天津飯や汁なし担々麺などが人気を博しているが、今回は最近誕生した新名物をいただいた。

飯尾に提供されたのは、どんぶりを覆うもやしに温泉卵などがのった「稲チャー」。「チャー」はチャーハンのことで、さっそく一口食べた飯尾は、「美味しい！ なかなかもやしとチャーハン混ぜないですよね。スパイシーなひき肉が美味くて、バクバクいけますね」と絶賛する。

その具体的な中身は、もやしをニンニクと唐辛子で炒め、甘めの醤油で味付けした鶏ひき肉と一緒にチャーハンの上に盛り付ける。最後にしびれの強い四川産の赤山椒をふりかけ、温泉卵を乗せて完成だ。

しかし、専務取締役はある告白をする。「サンコックのスタッフが考えた商品ではないんです」。実は、地元の高校生に新メニューを考えてもらう企画から誕生したものであり、「稲葉さん」という女子高生が考えたことから「稲チャー」という名前になったそうだ。当初は期間限定メニューだったが、店のもやしがなくなってしまうほど人気となり、通年販売するスターメニューに駆け上がった。

このVTRを見たスタジオのマツコは、「初めて見た。女子高生が考えたの？男子高生じゃないの！？」と驚きを見せつつ、味をイメージして「ホント美味そう」と興味を示していた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）