タレントのミッツ・マングローブ（50）が16日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。緊急手術を受け休養中のマツコ・デラックス（53）について語った。ミッツは同番組月曜コメンテーターのマツコに代わり出演。「容積的に大きい人はだいぶしぼんじゃったみたいよ」と切り込んだ。マツコと連絡を取っているかと聞かれると「電話はしましたよ、夜中の2時から6時まで。今井美樹を2人で聴きながら。“朝が