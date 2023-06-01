元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（５３）のラーメン店での問いかけが注目を集めている。発端は鈴木氏の９日のＸ（旧ツイッター）のポストだ。ラーメンとライスをセットで注文したところ、ライスのみが先んじて提供されたようで「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで２分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい」と投げかけたのだ。鈴木