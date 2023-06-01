アメリカのトランプ大統領は11日、ホルムズ海峡の安全確保に向けて海峡を一掃する作業を始めたとSNSに投稿しました。トランプ大統領は11日、自身のSNSに「我々は、中国や日本、韓国など世界各国のためホルムズ海峡を一掃する作業を開始している」と投稿しました。機雷の除去などを念頭に置いたものとみられます。また、この投稿に先立ちニュースサイト・アクシオスは11日、アメリカ軍の艦艇数隻がホルムズ海峡を東から西に通航し、