お金持ちは、当然ながら税負担も重くなる。だからこそ彼らは税金の仕組みを深く理解し、手元に残すお金を最大化する工夫をこらしている。超富裕層の領収書を30年にわたって見続けてきた税理士が、会社員でも実践可能な税金対策を教える。※本稿は、富裕層専門税理士の森田貴子『億万長者になるお金の使い方 富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。雇われているだけ