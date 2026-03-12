「2月末にマツコさんは退院しました。今は自宅で療養生活を送っていると聞いています。回復は順調なようですが、術後の首のケアのためコルセット（頸椎カラー）を装着して生活しているそうです」（テレビ局関係者）マツコ・デラックス（53）は2月9日にレギュラー出演する『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足とかに痺れが出始めちゃって……。それで病院に行ったら『ちょ