私はバツイチの会社員、モモコです。元義両親は、養育費を払わない元夫タツキの代わりに毎月私たちにお金を渡してくれていました。その厚意に感謝しつつも、私の心のなかは複雑です。「このお金はタツキからの養育費ではない」と思うと心が痛むのです。そんななか元義妹アリサさんから電話が。「孫をエサにお金を巻き上げている」と激しく非難されてしまったのです。電話を切ったあと、今度は元義両親から着信が。お金の受け渡しと