【国際親善試合】アメリカ女子代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】植木理子、一矢報いるヘディング弾（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランキング5位）は日本時間4月12日、国際親善試合でアメリカ女子代表（同2位）と対戦。AFC女子アジアカップで得点王に輝いたFW植木理子が一矢報いるも、なでしこジャパンは1−2で敗れた。今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29