タレントのマツコ・デラックスが６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターを欠席。これで９週連続の欠席となった。マツコの代役として同じ所属事務所のお笑いコンビ「エイトブリッジ」の別府ともひこと篠栗たかしが生出演。「呼んでいただいて、うれしいです。よろしくお願いします」と頭を下げる２人の隣で月曜レギュラーの株式トレーダー・若林史江さんは「本当に謝罪しなき