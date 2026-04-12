パキスタンで始まったアメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面での協議は、現在も続いています。アメリカとイランに仲介国パキスタンを交えた対面での協議は、11日、パキスタンの首都イスラマバードで始まりました。イランメディアなどによりますと休憩を挟み、日をまたいだ12日も続いています。ホワイトハウスによりますと、アメリカ側からはバンス副大統領とウィットコフ特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏らが出席。