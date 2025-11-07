羽がキラキラ輝く！Eikyu 虫除けグッズ「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」
Eikyuが製造販売する、除けグッズ「おにやんま君(R)」と「あかねちゃん(R)」シリーズから、特許を取得し進化した新商品が登場。
「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」が、2026年2月27日(金)より発売されます。
羽にキラキラとした輝きを施し、より本物に近づけることで虫が嫌がる要素が追加されています。
Eikyu 虫除けグッズ「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」
発売日：2026年2月27日(金)
販売店舗：公式オンラインショップ、全国のドラッグストア等
価格：後日発表
「おにやんま君(R)」は、殺虫剤や忌避剤等を一切使用せずに、虫の天敵である「オニヤンマ」の姿を模すことで虫を寄せつけない革新的なアイテムです。
新商品では、その理念はそのままに特許を取得し、さらなる進化を遂げています。
特許取得の進化ポイント
新商品では、虫が苦手な方も手に取りやすい絶妙なフォルムはそのままに、羽にキラキラとした輝きが施されました。
より本物に近づけたことで、虫が嫌がる要素が追加されています。
また、従来は別々だった「安全ピンタイプ」と「ストラップタイプ」が一つになり、どちらでも使用できる2WAY仕様に進化しました！
ストラップは2重振子構造を採用し、ゆらゆらと自然に動く姿が際立ちます。
安全ピンも取り外し可能な設計となり、お好みのシチュエーションに合わせて使用可能です。
スーパーおにやんま君(R)
トンボの王様「オニヤンマ」を模した「スーパーおにやんま君(R)」。
羽には「ダイヤモンドカット柄」の輝きが施されています。
パッケージは、スーパーヒーローを彷彿とさせる力強さを意識したデザインです。
プリティあかねちゃん(R)
アキアカネを模した、小ぶりなサイズの「プリティあかねちゃん(R)」。
羽には「ランダムハート柄」の輝きが施されています。
たくさんのハートで可愛らしさを表現したパッケージにも注目です。
殺虫剤を使わない安心感はそのままに、より効果が期待できる進化系アイテム。
アウトドアや日常の様々なシーンで活躍してくれそうです！
Eikyuから発売される「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」の紹介でした。
