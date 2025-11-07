羽がキラキラ輝く！Eikyu 虫除けグッズ「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」

Eikyuが製造販売する、除けグッズ「おにやんま君(R)」と「あかねちゃん(R)」シリーズから、特許を取得し進化した新商品が登場。

「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」が、2026年2月27日(金)より発売されます。

羽にキラキラとした輝きを施し、より本物に近づけることで虫が嫌がる要素が追加されています。

Eikyu 虫除けグッズ「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」

発売日：2026年2月27日(金)

販売店舗：公式オンラインショップ、全国のドラッグストア等

価格：後日発表

「おにやんま君(R)」は、殺虫剤や忌避剤等を一切使用せずに、虫の天敵である「オニヤンマ」の姿を模すことで虫を寄せつけない革新的なアイテムです。

新商品では、その理念はそのままに特許を取得し、さらなる進化を遂げています。

特許取得の進化ポイント

新商品では、虫が苦手な方も手に取りやすい絶妙なフォルムはそのままに、羽にキラキラとした輝きが施されました。

より本物に近づけたことで、虫が嫌がる要素が追加されています。

また、従来は別々だった「安全ピンタイプ」と「ストラップタイプ」が一つになり、どちらでも使用できる2WAY仕様に進化しました！

ストラップは2重振子構造を採用し、ゆらゆらと自然に動く姿が際立ちます。

安全ピンも取り外し可能な設計となり、お好みのシチュエーションに合わせて使用可能です。

スーパーおにやんま君(R)

トンボの王様「オニヤンマ」を模した「スーパーおにやんま君(R)」。

羽には「ダイヤモンドカット柄」の輝きが施されています。

パッケージは、スーパーヒーローを彷彿とさせる力強さを意識したデザインです。

プリティあかねちゃん(R)

アキアカネを模した、小ぶりなサイズの「プリティあかねちゃん(R)」。

羽には「ランダムハート柄」の輝きが施されています。

たくさんのハートで可愛らしさを表現したパッケージにも注目です。

殺虫剤を使わない安心感はそのままに、より効果が期待できる進化系アイテム。

アウトドアや日常の様々なシーンで活躍してくれそうです！

Eikyuから発売される「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」の紹介でした。

