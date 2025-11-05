Netflix実写版『ONE PIECE』ルフィの兄エース役が決定！シーズン3から登場

Netflixの実写版『ONE PIECE』のシーズン2=“INTO THE GRANDLINE”が、2026年3月10日（火）よりNetflixにて世界独占配信する。

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。

シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。さらに本作は、シーズン2の配信開始よりも前にシーズン3の制作もすでに決定しており、まもなく南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定だ。

こうして『ONE PIECE』熱が燃え上がり続けているこの度、シーズン3よりついに、ルフィの兄であり、『ONE PIECE』における“超重要人物”ポートガス・D・エースの登場が決定し、「コブラ会」や『ブルービートル』で知られる若きニュースター、ショロ・マリデュエニャが演じることが解禁された。来たるシーズン2、そしてシーズン3への“点火”に世界中が熱狂している。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。

そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”だ。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていくが、そんな冒険の先で、満を持してシーズン3から姿を現すのが、原作では巻タイトル“エース登場”で初登場を果たした、ルフィの頼れる兄貴エース。演じるのは、Netflixシリーズ『コブラ会』でメインキャストのミゲル役を務め、DCのアクション映画『ブルービートル』では主人公のブルービートルことハイメを演じるなど、切れ味抜群で疾走感あふれるアクションに定評のある男ショロ・マリデュエニャだ。

解禁された映像の中では、イニャキの「兄弟、現場で会おう!!」という“弟”の呼びかけに応じ、“兄”ショロが「ああイニャキ やろうぜ」と熱く言葉を紡ぐ。イニャキとの交流も深いというショロ演じるエースは、シーズン3にどのような”爆発”をもたらすのか―。

エース登場に先駆け、配信開始が待たれるシーズン2。先日公開されたメイキング映像の中で、イニャキ・ゴドイは高らかに「ついに“偉大なる航路（グランドライン）”に突入だ。ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）を求めてね」「ますます奇想天外ででっけェんだ」と力を込め、ゾロ役の新田真剣佑は「今シーズンはこのデカい世界に命を吹き込む必要があった。挑戦は好きだ」と語る。

シーズン2で描かれる世界の広大さに、ナミ役のエミリー・ラッドは「“偉大なる航路（グランドライン）”に入るとONE PIECEの世界がどんどん大きくなる」と言い、ウソップ役のジェイコブ・ロメロも「別の惑星にいるみたいだ」と驚愕し、サンジ役のタズ・スカイラーは「シーズン2では麦わらの一味が激しい大冒険を繰り広げる」と熱弁する。ショーランナー／製作総指揮のマット・オーウェンズは「一味は試練に挑み、様々な悪魔の実の能力者と対峙する」と力説しており、シーズン1を超えるスケールの冒険が待っていることは確実だ。

『ONE PIECE』シーズン1は、Netflixにて独占配信中。（海外ドラマ）

