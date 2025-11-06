パリSGは5日、欧州CL1次リーグのバイエルン・ミュンヘン戦で負傷交代したモロッコ代表DFアクラフ・ハキミ（27）について「左足首を重度に捻挫しており、数週間の離脱を余儀なくされることになった」と公式サイトで発表した。

DFハキミは4日のBミュンヘン戦（●1ー2）で先発出場するも前半アディショナルタイムに負傷交代。サイドの攻防でFWルイスディアスに後方から左足をはさまれ転倒。そのまま1人で立ち上がることが出来ず涙を流しながら無念の途中交代。試合後は松葉杖をついてスタジアム後にする姿が確認された。なお、反則をしたFWルイスディアスは当初イエローカードを受けていたがVAR判定の結果レッドカードへと変更された。

試合から一夜明け、クラブは公式サイトで医療情報を更新。「左足首を重度に捻挫しており、数週間の離脱を余儀なくされることになった」と発表。フランスメディアのRMCスポーツはDFハキミの負傷について「手術の必要はなく6週間から8週間の離脱となることが示唆されている。したがって年内に復帰する可能性は低い」と報じた。

一方、スペイン紙マルカ（電子版）は「アクラフのほろ苦い27歳の誕生日」と報道。試合当日が奇しくも誕生日だったことを紹介し、負傷離脱はアフリカネーションズ杯（12月21日〜1月18日）を控えるモロッコ代表にとっても痛手だと主張。国民的英雄が自国開催の大会に出場できなくなる“危機的状況”を伝えていた。