５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円５１銭前後と前日午後５時時点に比べ７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７６円４１銭前後と同６０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５３円５０銭台で推移していたが、東京株式市場で日経平均株価が大幅安となるとドル売り・円買いが強まり、午前１０時４０分過ぎには一時１５２円９６銭近辺まで下落した。前日の米株式市場が下落し、この日の東京市場でもＡＩ・半導体関連株などが値を下げ日経平均株価は前日に比べ一時２０００円を超える下落となった。株価下落で低リスク通貨とされる円には買いが流入した。ただ、１５３円ライン近辺の水準では値頃感からの買いも流入し、午後にかけては１５３円５０銭前後へ値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４９１ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS