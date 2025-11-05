キケから衝撃の出題「誰だと思う？」 世界一の記念が…まさかの内容に「オーマイガー」
ドジャースが優勝パレード＆セレモニー
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が自身のインスタグラムで公開したまさかの内容には、ファンも衝撃を受けている。
紙吹雪が舞う中、大歓声に包まれてロサンゼルスをパレードしたドジャースナイン。“お祭り男”と知られるキケもノリノリでマイクパフォーマンスを行うなど、興奮気味に優勝の余韻を味わっていた。
そんな中、自身のインスタグラムを突如更新したキケ。画像には、満面の笑顔のキケとお尻の2ショットが写っている。誰のものかわからないお尻には、日本の大人気ゲームキャラクター「星のカービィ」がワールドシリーズ優勝トロフィーを掲げるタトゥーが掘られている。
キケが「誰だと思う？」と記した投稿には現地のファンからも反応が相次いだ。
「オーマイガー」
「推測したくない…笑」
「フラグ立てられて削除される前にこれが見られて本当に良かった。インクの感じからしてカービー・イエーツに違いない」
「キケ、やめて。今インスタグラム開いたところなのよ」
「写真全部見返して、誰がグレーのパンツ履いてるか確認してる」
「キケは3月までずっと二日酔いだね」
「今朝の笑いを提供してくれてありがとう！」
「お揃いにした？」
投稿には、同僚のロハスから「Kirrrrrrbi（カービー）」の声や地元ロサンゼルスの放送局レポーター、キルステン・ワトソンさんから「すごくいい!!!!」などの声も届いていた。
