¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç¤¬àÎ¶º²·Ñ¾µá IWGP²¦ºÂÃ¥¼è¤Ç²¸ÊÖ¤·¡ÖÇ¯Îð¤È¤«¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
àÎ¶º²·Ñ¾µá¤À¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤Î¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È»þÂå¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤à¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹áÅ·Î¶¸»°ìÏº¡Ê£·£µ¡Ë¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ç²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÂëÌÚ¤Ï·ý¹ä¤ÈÁÈ¤ß¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ´äËÜßê»Ë¤ÈÂÐÀï¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ëö¤Ë¡¢·ý¹ä¤¬´äËÜ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤¬²áµî¤Ë¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Ç¡¢ÂëÌÚ¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿à¥¶¡¦¥É¥é¥´¥óá¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶á¤¤ÀèÇÚ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃ¯¤ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¤â¤È¤â¤È¤Î»Õ¾¢¤Ï¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÅ·Î¶¤µ¤ó¤¬¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤ÆàÎ¶º²·Ñ¾µá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¡£ÄË¤ß¡¢·ã¤·¤µ¡¢Ç÷ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤òº£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤Ï¿·ÆüËÜ¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÎºÇÇ¯Ä¹Â×´§µÏ¿¡Ê£´£¹ºÐ£±£°¤«·î¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢£°£²Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£µ£²ºÐ£²¤«·î¤Ç³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÅ·Î¶¤µ¤ó¤Ï£´£°Âå¤Ç£É£×£Ç£Ð¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢£µ£°Âå¤Ç£³´§¥Ø¥Ó¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÇ¯Îð¤È¤«²¿¤â¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂëÌÚ¤Ï£²£±Ç¯£¶·î¤Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¡¢£³ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡££²£²Ç¯£±·î¤Ë¸½£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±²¦ºÂ¤Ë£³ÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ×´§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢£É£×£Ç£Ð¤ò´¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾º¤êÎµ¤Î¤´¤È¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
àÎ¶º²á¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ëÂëÌÚ¤¬¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥´Ô¤¹¤ë»Ñ¤ò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¸«¤»¤ë³Ð¸ç¤À¡£