Apple TVで観るべき最新のイチオシドラマ＆映画【7選】

Appleが独自に製作したオリジナルドラマ＆映画を配信する、動画ストリーミングサービス「Apple TV」。本サービスでは、アンナ・サワイ主演で贈る、ゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』や、監督スパイク・リー×主演デンゼル・ワシントンで贈る、黒澤明監督の名作を再解釈したApple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』等、オリジナル作品を独占で配信中。

そして、日本時間の10月14日より、「Apple TV+」から「Apple TV」へとサービス名を刷新！ 引き続き、豪華なハリウッドスターや実力派監督によるハイクオリティなオリジナル作品を独占配信予定！ 10月は、マシュー・マコノヒー主演の映画『ロスト・バス』や、ジェイソン・クラーク主演の新作ドラマ『ラスト・フロンティア 〜最果てのアラスカ〜』が登場。その他、10月配信作品を一挙に紹介する。

Apple TV 10月のおすすめ作品

今月もっとも注目いただきたいのは、主演マシュー・マコノヒー＆アメリカ・フェレーラの映画『ロスト・バス』。ポール・グリーングラス（「ジェイソン・ボーン」シリーズ、『ユナイテッド93』）が監督を務め、ジェイミー・リー・カーティスが製作総指揮として名を連ねる。実際に起きた山火事を基に、極限状態で自らの命を顧みず救助にあたる英雄たちの姿を描く！ 10月3日（金）より好評配信中。

さらに、海外ドラマファン必見！墜落した飛行機から凶悪な囚人たちが逃走、アラスカの広大な地に解き放たれ危険が迫る――！新作ドラマ『ラスト・フロンティア 〜最果てのアラスカ〜』が10月10日（金）より配信スタート。数々の名作に出演してきた実力派俳優ジェイソン・クラークが町を守る連邦保安官を演じる。

『窓際のスパイ』原作小説を手掛けたミック・ヘロン原作、極上のサスペンスドラマ『ダウン・セメタリー・ロード』も新登場！失踪した少女の行方を探すため、独自に捜査をする私立探偵の姿を描く。主演はエマ・トンプソン。イギリスの静かな郊外に巻き起こる混乱は、やがて大きな陰謀へとつながっていく…。10月29日（水）より配信。

巨匠マーティン・スコセッシの半生を紐解くドキュメンタリー『Mr. スコセッシ』が、10月17日（金）より配信開始した。スティーヴン・スピルバーグ、ロバート・デ・ニーロ、レオナルド・ディカプリオ、マーゴット・ロビー、ケイト・ブランシェット、ミック・ジャガーなどが出演し、映画監督スコセッシの素顔を語る。

大ヒットドラマ『セヴェランス』の監督＆製作総指揮を務め高い評価を得たベン・スティラーが、コメディアンの両親に迫るドキュメンタリー映画『スティラー＆メアラ：Nothing Is Lost』が好評配信中！自身のルーツとなった、コメディアンでもある両親の笑いと愛に溢れた素顔を明かす。

大富豪の夫と離婚し巨額の富を得た、モリーの破天荒な日々が返ってきた！『マネー 〜彼女が手に入れたもの〜』シーズン3が10月15日（水）より配信を開始した。主演はエミー賞女優マーヤ・ルドルフ（『サタデー・ナイト・ライブ』）。

今月も、Apple TVの新作品に注目！

Apple Original Films『ロスト・バス』

22人の子供の命は、スクールバスの運転手に託された――

全米史上最悪と言われる、2018年にカリフォルニア州パラダイスを襲った山火事で、実際の英雄となった人々の姿を描く。

カリフォルニア州北部、森林に囲まれた田舎町パラダイス。スクールバス運転手ケヴィン（マシュー・マコノヒー）は、いつも通り子供たちを送り届け終え、母と息子が待つ家へと帰ろうとバスを走らせていた。そんなケヴィンのもとに、一本の無線が入り日常は一変する。山火事が発生し住民2万人の避難が始まったが、小学校に22人の生徒が取り残されているという…。同僚たちのバスが動けない中、ケヴィンは自身の家族のもとに駆けつけたい気持ちを抑え、無線を手に取り応える――。なんとか22人の生徒と、教師のメアリー（アメリカ・フェレーラ）をバスに乗せたケヴィンは避難場所へとバスを走らせるが、市街地へ抜ける道が少なく、どの道も渋滞で立ち往生…。強風のためより一層勢いを増した火がすぐそこまで迫り、ケヴィンはある決断を迫られる…。

主演はマシュー・マコノヒー（『インター・ステラー』、『ダラス・バイヤーズクラブ』）。脇をアメリカ・フェレーラ（『バービー』）が固める。監督を務めるのは、「ジェイソン・ボーン」シリーズや『ユナイテッド93』などを手掛けたポール・グリーングラス（アカデミー賞ノミネート）。脚本は、ポール・グリーングラスと、ブラッド・イングルスビー（『メア・オブ・イーストタウン ある殺人事件の真実』）が共同執筆。プロデューサーには、ジェイソン・ブラム（『M3GAN ミーガン』、『ゲット・アウト』）とジェイミー・リー・カーティス（「ハロウィン」シリーズ、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』）が名を連ねている。原作はリジー・ジョンソン著『Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire』。さらに、実際の山火事を経験した消防隊員など、多くの英雄たちが出演している。

2025年、129 分／出演：マシュー・マコノヒー、アメリカ・フェレーラ、 他／監督：ポール・グリーングラス

Apple TV『ラスト・フロンティア 〜最果てのアラスカ〜』

極北の大地アラスカに、解き放たれた18人の凶悪な囚人たち――

住民たちを守るため、たった1人の保安官が立ち上がる

主演・製作総指揮は、数々の作品で確かな演技力と存在感を放つジェイソン・クラーク（『オッペンハイマー』、『ゼロ・ダーク・サーティ』、『ターミネーター:新起動/ジェニシス』）。他、ヘイリー・ベネット（『Swallow/スワロウ』）、ドミニク・クーパー（『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』）ら豪華キャストらが出演。製作総指揮にはジョン・ボーケンキャンプ（「THE BLACKLIST/ブラックリスト」）、リチャード・ドヴィディオ（『ザ・コール [緊急通報指令室]』）らが名を連ねている。

全10エピソード／出演：ジェイソン・クラーク、ヘイリー・ベネット、ドミニク・クーパー、シモーヌ・ケッセル、アルフレ・ウッダード 他

Apple TV『ダウン・セメタリー・ロード』

イギリス郊外の静かな住宅街で、少女が姿を消した―― 平凡な主婦と皮肉屋の私立探偵が手を組み、事件の真相を追う姿を描くサスペンススリラー。

主演は、2度のオスカー受賞を誇る名俳優エマ・トンプソン（「ハリー・ポッター」シリーズ、『ウォルト・ディズニーの約束』）と、ゴールデン・グローブ受賞女優のルース・ウィルソン（「刑事ジョン・ルーザー」、「アフェア 情事の行方」）。エマ・トンプソンは、原作小説の著者であるミック・ヘロン（「窓際のスパイ」）とともに製作総指揮に名を連ねる。監督は、ナタリー・ベイリー（「Bay of Fires（原題）」）。

全8エピソード／出演：エマ・トンプソン、ルース・ウィルソン、アディール・アクタル、トム・ライリー 他

Apple TV『Mr. スコセッシ』

巨匠マーティン・スコセッシの輝かしいキャリアとその素顔を、豪華共演者たちが語る

革新的な演出、巧みなストーリーテリング、細部への徹底したこだわりによって映画表現に新たな可能性を示してきたスコセッシ監督。いかにして多彩な人生経験を糧に芸術的感性を磨き、独創的な手法で生み出した作品群で世界を驚かせてきたのか――学生時代から現在に至る歩みをたどり、影響を受けた作品や自らの過去作を振り返って語る。

さらに、家族・友人・共同制作者・過去の出演キャストによる貴重な未公開インタビューを多数収録。これまで明かされることのなかった撮影現場での姿からプライベートの素顔まで、その軌跡の核心に迫る。

スコセッシ監督を語るのは、映画監督スティーヴン・スピルバーグ、スパイク・リー、アリ・アスターら。さらに、過去スコセッシ監督とタッグを組んだ、ロバート・デ・ニーロ（『グッドフェローズ』）やレオナルド・ディカプリオ（『ディパーテッド』）。他、マーゴット・ロビー（『ウルフ・オブ・ウォールストリート』）、シャロン・ストーン（『カジノ』）、ジョディ・フォスター（『タクシードライバー』）、ケイト・ブランシェット（『アビエイター』）、ダニエル・デイ＝ルイス（『ギャング・オブ・ニューヨーク』）、ミック・ジャガー（「VINYL -ヴァイナル-」）ら豪華キャスト陣。監督は、レベッカ・ミラー（『50歳の恋愛白書』）。

全5エピソード／出演：マーティン・スコセッシ、スティーヴン・スピルバーグ、ロバート・デ・ニーロ、レオナルド・ディカプリオ 他

Apple TV『スティラー＆メアラ：Nothing Is Lost』

『セヴェランス』のベン・スティラーが、スティラー家の実態を赤裸々に綴る

会社と家庭の記憶を完全に分ける究極のワークバランスを描いた『セヴェランス』を手掛けたベン・スティラー。ともにコメディアンである両親ジェリー・スティラーとアン・メアラのもとに生まれ、自身もコメディアン俳優として活躍。そんなベン本人がメガホンを持ち、コメディアンとしての両親の人生を振り返りながら、家庭内での知られざる生活を赤裸々に綴る。クリエイティビティ、家族、生活、芸術…境目が曖昧になることもよくあったというスティラー家の実態とは――。ベン・スティラー監督、出演。ジェリー・スティラーとアン・メアラの過去の映像に加え、ベンの妻クリスティーン・テイラー、ベンの姉エイミー・スティラーらも出演する。

2025年、98分／出演：ベン・スティラー、ジェリー・スティラー、アン・メアラ 他／監督：ベン・スティラー

Apple TV『マネー 〜彼女が手に入れたもの〜』シーズン3

ウィル・スミスからトレーラーハウスを衝動買い モリーの破天荒な日々が返ってきた！

大富豪の夫と離婚し、870億ドルもの資産を手にしたモリー（マーヤ・ルドルフ）が、新たな人生を豪快に歩む姿をコミカルに描く。これまで、昔設立した慈善財団で働き始め、社会と仕事に向き合い“与える”ことの意味を学んできたモリー。新シーズンでは、慈善財団としての新たな目標として、本当に必要としている人たちに財産を分け与えようと動き出す。しかし、元夫との再会や、飛行機が無人島に不時着し遭難するなど、道のりは前途多難！ ウィル・スミスから超巨大トレーラーハウスを衝動買いするなど、モリーの破天荒さもさらにパワーアップ。主演・製作総指揮は、『サタデー・ナイト・ライブ』で知られるエミー賞受賞女優のマーヤ・ルドルフ。

全10エピソード／出演：マーヤ・ルドルフ、ジョエル・キム・ブースター、MJ・ロドリゲス、ロン・ファンチズ 他

Apple TV『ナイフエッジ：ミシュランの星への挑戦』

世界中で大人気の3つ星シェフ、ゴードン・ラムゼイ製作総指揮！

世界各地のシェフたちがミシュランの星に挑む過程を追うドキュメンタリー。シェフの聖域、キッチンで生まれる喜びと落胆の振れ幅を静かに映し出す。あわせて、匿名のインスペクターによる審査の視点にも触れ、評価がどのように形づくられていくのかを見つめていく。

全8エピソード／司会：Jesse Burgess 製作総指揮：モーガン・ロバーツ、ゴードン・ラムゼイ

