『NCIS』マーク・ハーモン出演『シャッフル・フライデー』約8分の本編映像が公開！ブルーレイ＋DVDセット発売決定

ディズニーが贈る、笑って、笑って、ちょっぴり泣ける、最高のハートフル・ムービーで、『フォーチュン・クッキー』（2003）の続編『シャッフル・フライデー』のブルーレイ+DVDセットが2026年1月14日（水）に発売決定！ 本日11月4日よりデジタル配信（購入／レンタル）が開始された。

この度、デジタル配信開始を記念して本編から約8分の無料プレビューが公開！

映画『シャッフル・フライデー』概要＆あらすじ

前作『フォーチュン・クッキー』のその後、現代のアメリカを舞台にジェネレーションギャップが生むドタバタ劇と心温まる家族の再生を、軽快なテンポで描く本作。立場も異なる3世代4人の女性たちが一瞬にして入れ替わり、次々と発生する予想外のアクシデントや勘違いに運命のいたずらが重なり、息つく暇もないほどの明るく楽しいストーリー展開が大きな見どころだ。

主演は前作に続き、名優ジェイミー・リー・カーティスと、近年再び俳優活動に力を注ぎ注目を集めるリンジー・ローハン。2人は母娘の“入れ替わり”を時にコミカルに、時に切なく全力で演じ、その姿が大きな笑いと感動を巻き起こした。また、リンジー・ローハン演じるアンナの娘ハーパー役には『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で存在感を放ったジュリア・バターズ、ハーパーの同級生リリー役にはディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『アンダーラップ』シリーズのソフィア・ハモンズら、若手キャストが新風を吹き込み、前作でアンナの初恋の相手ジェイク役のチャド・マイケル・マーレイの再演も物語に華を添えている。さらに『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』ギブス役で人気ののマーク・ハーモンなど実力派の俳優が集結している。

さらに、入れ替わる4人のカラフルな衣裳やヘアメイク、登場するスイーツやハイスクールのアイテムなど、ポップで愛らしいビジュアルの数々も、楽しく感動的なストーリーをさらに華やかに彩っている。

この度発売のブルーレイ+DVDセット、デジタル配信（購入）には、キャストたちの魅力が溢れる「メイキング・オブ『シャッフル・フライデー』 」を始め、「『フォーチュン・クッキー』の思い出」や「前作からの進化」、そして惜しくも本編には収録されなかった「未公開シーン」など、充実したボーナス・コンテンツを収録！

笑って、笑って、ちょっぴり泣ける最高のハートフル・ムービー『シャッフル・フライデー』を、ぜひブルーレイ+DVDセット、デジタル配信（購入／レンタル）で、楽しんでみよう！

映画『シャッフル・フライデー』本編映像

本日（11月4日）のデジタル配信開始を記念し、本編から約8分の無料プレビューが公開！

この映像は、アンナとその母テス、アンナの娘ハーパーと同級生リリーが集う、アンナの独身最後のパーティのシーンから始まる。4人の前に現れるのは、未来が見えるという謎めいた占い師マダム・ジェン。彼女は手相を見て「心の誤りを正し、ふさわしい場所に至れ」と意味深な言葉を残す。そして翌朝、目を覚ました4人に起きていたのは、まさかの“シャッフル”…!!

母（アンナ）と娘（ハーパー）、祖母（テス）と継娘（リリー）、それぞれの立場が“シャッフル”され、世界は一変。鏡の前で困惑する彼女たちの姿に、笑いと混乱、そしてこれから始まる騒動の予感がー。家族の絆を試す物語の始まりとなる貴重な映像だ。

発売日：2026年1月14日（水） ※データは変更になる場合がございます。

価格／組：5,390円（税込）／2枚組（ブルーレイ1枚、DVD1枚）

ボーナス・コンテンツ（ブルーレイに収録）

メイキング・オブ『シャッフル・フライデー』

『フォーチュン・クッキー』の思い出

前作からの進化

未公開シーン

Baby（リリック・ビデオ）

