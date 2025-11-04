東京ディズニーシー、25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」“海の魅力”着想の色の新衣装公開
【モデルプレス＝2025/11/04】2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）まで開催。開催に先駆け、ディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装が初公開された。
【写真】TDS「スパークリング・ジュビリー」一部プログラム公開
新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一。
ミラーやスパンコール、ラメをあしらうとともに、差し色を加えることで、まるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現している。
同衣装を着たミッキーマウスらは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日（水）から開催される「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場する。（modelpress編集部）
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
◆ジュビリーブルーの華やかな新衣装お披露目
■東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”概要
