Amazonは、11月4日23時59分まで「スマイルSALE」を開催している。耳掛け式やイヤカフ式といった“ながら聴き”完全ワイヤレスイヤフォンもセール対象となっており、4日15時10分に編集部が確認したところ、ボーズ「Bose Ultra Open Earbuds LE」は通常36,000円のところ、18％ OFFの29,700円だった。

イヤカフ式では、ファーウェイの「FreeClip」が23％ OFFの21,400円、Ankerの「Soundcore C40i」が23％ OFFの9,990円、SOUNDPEATSの「Clip1」が24％ OFFの7,584円、EarFunの「Clip」が23％ OFFの6,164円で販売中。

耳掛け式では、Shokzの「OpenFit 2」が25％ OFFの19,380円、JBLの「SOUNDGEAR SENSE」が10％ OFFの8,980円、AVIOTの「TE-H1」が45％ OFFの8,499円、EarFunの「OpenJump」が20％ OFFの7,190円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください