ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。バスに同乗した妻・真美子さんに撮影されるシーンもあり、仲睦まじい様子を見せた。日本時間早朝の出来事だったが、ネット上のファンもパレードに熱視線。「ほっこりしました」「微笑ましい」などと注目を浴びた。

ドジャースナインは2階建てのバスに乗り、ロサンゼルス市内を移動。ドジャースタジアムまでの道中、大勢のファンが歓声を送った。大谷も手を振って笑顔。途中、真美子さんにスマートフォンで撮影され、レンズに向かって急に“真顔”になるシーンもあった。

X上でも早朝から日本ファンがパレードに反応。大谷夫妻には「大谷さんの後ろ姿を撮る真美子さん 誇らしいだろうね」「朝から大谷さん真美子さん夫妻見れて幸」「真美子夫人がめちゃくちゃ翔平の写真を撮っててほっこりしました」「今年も真美子さんカメラマンやってるね」「微笑ましい」などと書き込まれていた。

その後、大谷はドジャースタジアムでのセレモニーで全て英語でのスピーチ。マイクを握ると「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と話し、大歓声を浴びた。

さらに「来年、次のリングを獲る準備はできている」と3連覇に向けた自信のコメントで締めくくり、再びファンから喝采が起こった。



