優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアム内でのセレモニーでは、WSのMVPに輝いた山本由伸投手がスペイン語と英語を交えてスピーチを行った。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから盛大な歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。マイクを握った山本は「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で挨拶した。

続けて英語で「You know what？ Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）！」とスピーチし、観客から「MVP」の大喝采を浴びた。これはもともと山本がナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦前に行われた会見で発した「何としても負けるわけにはいかない」という発言が意訳されたもの。Tシャツ化され、同僚が練習中に着用するなど、ファンの間でも知られた名言となった。

さらに英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と絶叫。最後は日本語で「ありがとう！」と感謝した。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。直後のセレモニーではトロフィーを誇らしげに掲げた。

シーズンでもエースとして12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマーク。2年連続で世界一の美酒を味わった。



（THE ANSWER編集部）