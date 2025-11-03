残業なしで家計危機！妻はどう立ち回る？｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第64話をごらんください。

最近、夫のコタロウは仕事が落ち着き、残業が減って休日出勤もなくなりました。そのため、ハルミは夫の残業手当や休日手当がなくなり、手取りが減るのではないかと心配していました。しばらくすると、コタロウの会社は業績が悪化により残業が制限されました。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

コタロウは仕事量が減ったことで、平日でも早めに家に帰れるようになりました。そのおかげで、息子のコウキはとても喜んでいます。

©otosakamimiko

なんと、夫のコタロウが勤める会社では、業績が振るわないために社員への残業規制が始まりました。その影響で、しばらくの間は残業ができなくなりました。



今後は、夫の手取りが減ってしまい、これまで通りにカードの支払いができなくなるかもしれません。ハルミは、どうやって乗り越えるのでしょうか？

手放して気づいた本当に大切なもの

©otosakamimiko

この漫画の主人公・三重崎ハルミは、大手企業に勤めるエリートサラリーマンの夫と、元気な息子と暮らす専業主婦。三重崎一家は、静かで整った新興住宅街に、念願のマイホームを手に入れました。穏やかな日々が続くかと思いきや、たった数年で家を手放すことになるのです。



引っ越し先で出会ったママ友たちは、ハイブランドの服や持ち物に身を包み、気さくで親切な人ばかり。けれどハルミは、どこか居心地の悪さを感じ始めます。自分とは違う「豊かな暮らしぶり」に引け目を感じ、次第に劣等感を抱くようになっていったのです。



やがてハルミは、「負けたくない」という気持ちから、ブランド品のバッグや食器を次々と購入。ママ友より少し高い物を選ぶことで、安心感や優越感を得ていました。さらに、子どもの習い事や小学校受験までも、周囲の流れに合わせて見栄で決めてしまいます。気づけば、今月の支払いを翌月の給料でまかなうようになり、200万円あった貯金も30万円まで減ってしまっていました。



そんな折、夫の会社に残業規制がかかり、手取り収入がダウン。毎月の固定費がまかないきれず、ついにはマイホームを手放す決断を下すことになります。



お金の問題だけでなく、どこかで「自分を見失っていたこと」がいちばんの原因だったのかもしれません。他人と比べすぎず、自分たちのペースで暮らす大切さを思い出させてくれる作品です。

記事作成: kotti_0901

（配信元: ママリ）