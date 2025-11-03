元TBSアナウンサーのタレントの小林麻耶（46）が3日、自身のインスタグラムを更新。芸名を2年半ぶりに國光麻耶から、小林麻耶に戻したことを発表した。

「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました。これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光真耶に仕事のオファーをしてくださった方々、ありがとうございます。感謝しています。コメントで、真耶さん、真耶ちゃんと書いてくださった皆さま、ありがとうございます。これからも、小林麻耶をどうぞよろしくお願いいたします」と書き込んだ。

小林は2003年（平15）にアナウンサーとしてTBSに入社。09年にフリーになり、18年7月に整体師の國光吟氏（42）と結婚して引退。19年（令元）に復帰して、21年に離婚。22年3月に同じ國光氏と再婚して、同5月に芸名を國光麻耶に改名していた。

◆小林麻耶（こばやし・まや）1979年（昭54）7月12日、新潟県生まれ。青学大在学中に日本テレビ系「恋のから騒ぎ」に出演。同大卒業後、03年（平15）年4月にTBS入社。04年から5年連続「輝く！ 日本レコード大賞」の司会も務めた。09年3月に同局を退社してフリーに。09〜10年、TBS「総力報道！THE NEWS」キャスター。14〜16年フジテレビ「バイキング」。17年6月に34歳で死去したタレント小林麻央さんは妹。157センチ。血液型A。