11月3日、フリーアナウンサーの國光真耶（46）がInstagramを更新。芸名を再び小林麻耶に戻すことを発表した。麻耶は投稿で、《小林麻耶》という名前の文字だけが入った画像とともに、《國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました》と報告。続けて、《これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光真耶に仕事のオファーをしてくださった