「できることは全部できました」山本由伸がワールドシリーズMVPに輝く「ブルペンいくまで投げられるか自信はなかった」
山本由伸がワールドシリーズMVPに輝いた(C)Getty Images
ドジャースの山本由伸がワールドシリーズMVPに輝いた。ドジャースは現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、そのまま逃げ切った。山本は胴上げ投手となった。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
日本人選手でMVPを獲得したのは、2009年のヤンキース・松井秀喜以来で16年ぶり史上2人目となった。
9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本。MVPに輝き、試合後のインタビューで「ブルペンいくまで投げられるか自信はなかったですけど」とした上で、「わからないですけど、最高です」と喜びを口にした。そして「できることは全部できましたし、このチームで優勝できて良かった」と笑顔を見せた。
山本は4−4で迎えた9回一死一、二塁とサヨナラのピンチでアレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁としたが、ドールトン・バーショを二ゴロに仕留めると、二死満塁でアーニー・クレメントの打球をこの回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが好捕。さらに延長10回もマウンドに上がり、三者凡退に抑えた。
