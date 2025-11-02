敵地でのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。シリーズは第6戦を終えて3勝3敗のタイ。第7戦に勝てば2年連続のワールドシリーズ制覇となる。

大谷は10月31日（同11月1日）、第6戦に「1番・指名打者」で出場して3打数1安打1得点だった。先発の山本由伸投手は6回5安打1失点でシリーズ2勝目、今ポストシーズン4勝目を挙げた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は第7戦での大谷の登板を明言したが「先発でいくか、リリーフで出るか。どちらに気持ちがあるのかを探っているところだ。もう少しで結論が出る」と話していた。

10月28日（同29日）の第4戦では「1番・投手兼指名打者」として、ワールドシリーズ史上初の投打二刀流での出場となった。WS初登板は7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点。ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。バットでは3打数無安打1四球。チームは6失点で完敗していた。



昨季はワールドシリーズ第2戦でスライディングをした際に左肩を痛め、亜脱臼と診断されていた。その後も試合には出続けたが、シーズンオフに手術を行った。3勝3敗で迎える第7戦。伝説の1日を迎えることになる。（Full-Count編集部）