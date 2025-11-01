「秋冬デートに着る服ない！」→【ハニーズ】で発見！「ふわふわトップス」

秋冬デートで何着よう……と迷ったときは、シンプルボトムスに合わせるだけで、季節感も可愛げも一気にアップしそうな「ふわふわトップス」がおすすめ。フェザー調素材のキャミソールやベスト、カーディガンやビスチェなど、触れたくなるような質感のトップスを【ハニーズ】からピックアップします。デートコーデにぴったりな一枚を見つけてみて。

ふわっと可愛い！ 体型カバーもあざとさも叶いそうなフェザー調キャミ

【ハニーズ】「フェザーキャミソール」\2,480（税込）

ぽこぽことした立体感と、ふわふわの素材が大人可愛いキャミソール。胸下の切り替え & ふんわり広がるシルエットで、スタイルアップも体型カバーも望める一枚。ポップコーンフェザー素材ならではの華やかな風合いが、コーデに甘さを与えてくれます。後ろゴム仕様で着脱しやすく、緊張しがちなデートシーンでも快適な着心地をキープできそう。

大人の抜け感を醸し出すふわふわフェザー調ベスト

【ハニーズ】「フェザーベスト」\2,280（税込）

ふわふわ素材が目を引く、トレンド感たっぷりのフェザー調ベスト。深めのVネックが顔周りをすっきり見せてくれるから、ボリュームがあっても抜け感のある印象に。ゆとりのあるシルエットとヒップまで隠れる丈感で、体型カバーも叶えてくれそう。両サイドのスリットで軽やかさをプラスし、ニットやシャツとのレイヤードにもぴったりです。

表情豊かで華やかにきまるフェザー調カーデ

【ハニーズ】「ミックスVネックカーデ」\3,980（税込）

いつものトップスに羽織るだけで、一気に旬顔に格上げできそうな華やかカーデ。さまざまなカラーをミックスさせたニット生地 × ふわふわのフェザーヤーン素材で、表情のある風合いに仕上がっています。ゆったりめのシルエットながら着丈は長すぎず、バランスよく着られるのも嬉しいポイント。フレアスカートやプリーツスカートと合わせれば、大人にぴったりの上品デートスタイルが完成！

短めの着丈が今っぽいフェザー調ビスチェ

【ハニーズ】「フェザーヤーンビスチェ」\2,280（税込）

毛足の長いフェザーヤーン素材 × コンパクトなシルエットでフェミニンにきまるビスチェ。「ボリューム感がありながら、さらっとした肌触り」（公式オンラインより）で、ロングシーズン着回せる一枚です。短めの着丈が今っぽく、シャツやロンTとのレイヤードも好バランスに仕上がります。あえてカジュアルなジーンズと合わせれば、狙ってる感がないのにほんのり甘いデートルックに。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子