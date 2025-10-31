この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『【知らなきゃ破産】新築アパート投資が“地雷化”する危険なカラクリをお話しします。』にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、中古アパート投資の魅力と新築投資の落とし穴を切り込んで語った。冒頭で木村氏は「毎月50万円から100万円が毎月毎月入ってきたら、その時点で年収1,200万円に行くわけじゃないですか。そんなことが実現できてしまうのが中古アパート投資なんです」と収益性を断言し、「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げで解消できる」と言い切った。



視聴者からの「利回り15％超の中古アパートは買ってよいか」という問いに対し、木村氏は「高利回りには理由がある。しかし注意点を潰せば宝に化ける」と応答。自身も利回り15～20％の物件を保有していると明かし、物件の見方と“理由つぶし”の勘所を提示した。



中古が新築に対して優位に立つ根拠は明快だ。第1に利回り。新築ワンルームの都心利回りが3～5％に沈む一方で、中古アパートなら10～20％が射程に入る。1棟で月25万円～30万円のキャッシュフローが生まれる事例も示され、複数棟を積み上げれば月50万円、100万円は現実的な目標になる。第2に資産性。建物は減価しても土地は残る。売却で土地分の価値が回収できる構造は他の投資にない強みだ。第3に家賃の下げ止まり。築20～30年帯では家賃の下落幅が小さくなり、想定経費に空室・リフォームを織り込めば月次利益が安定して積み上がる。



もちろん万能ではない。木村氏はリスクを3点に絞って指摘する。①空室が埋まらない。②突発修繕が重くのしかかる。③融資が通らない。中でも収益を直撃するのは①だ。ここで効くのが「ターゲット×コンセプト」の差別化である。誰に住んでほしいのかを先に決め、部屋づくりと訴求を徹底的に合わせるのが鉄則だ。



ファミリー層なら、公園・ショッピングモール・飲食店・医療施設など「休日動線」を徒歩分数で明示し、低コストの付加価値を用意するだけで刺さりやすくなる。若いカップルには、間接照明やベッド配置を想定したモデルルーム的演出、周辺の飲食・美容院・ネイル情報の提示が有効だ。男性単身なら、黒系照明・ダクトレール・コンクリ調アクセントで“クールさ”を一発で見せる。いずれも大金は要らない。要るのは設計思想だ。具体的な組み立て方や事例は動画内で詳しく語られている。



一方で「買ってはいけない」線引きも明確だ。再建築不可などの法的瑕疵や地権絡みは個人の努力で解消しにくい。深刻な入居者トラブルも難易度が高い。対して、内装や情報提供で“人の心理”に効かせる差別化は競合が弱く、勝率が高い領域だ。優先順位を取り違えないことが肝である。



最後に、間取りとターゲットの適合にも触れられた。男性単身に3LDKは的外れだが、ファミリー向けは2LDKでも十分に受けるケースがある。3DKを壁撤去で2LDK化するなど、利回りと需要の接点で設計をやり直す柔軟性が重要だ。



本編では、利回り差を活かした出口の組み立てや、世帯数動向を踏まえた需要の読み方、実在事例の数字感まで踏み込んで語られる。収益の“作り方”だけでなく、“守り方”まで一貫して設計する視点が貫かれている。



今回の動画は、中古アパートで安定収益を積み上げたい個人投資家にとっても非常に参考になる内容である。