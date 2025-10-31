「私の中でのマストアイテム、ショーパンにこだわって選んでみました」──絵文字が多く使われたInstagramの投稿には、肩や胸元、太ももが露出した白のニット姿の写真が添付されている──NHKで活躍後、今年4月にフリー転身を遂げた中川安奈アナウンサー（32）の投稿だ。

【写真】中川安奈アナが投稿した「腰を突き出すトレーニング動画」。白ニットでショーパンスタイル、原点回帰した「けしからん投稿」も

「現在14.8万人ものインスタフォロワーを抱える中川アナ。当該の投稿は10月21日のもので、同27日深夜から全4回放送予定のフジテレビ系トークバラエティ『井戸端3姉妹は夜もすがら』出演を告知する内容でした。

白ニットのショーパンに、キャミソールタイプのブラトップを着用し、その上にモコモコのカーディガンをゆるく羽織って、肩から胸元にかけてあらわになっている。ショートパンツからフワフワのルームソックスの間も、すらりとした生足が目を引きます。大胆なコーデですが可愛らしく、中川アナの雰囲気によく似合っていました」（芸能関係者）

中川アナのNHK入局は2016年。2020年に東京アナウンス室に移り、「サンデースポーツ」「あさイチ」などで存在感を放った。2024年頃にNHKアナとしては珍しい頻繁なインスタ投稿が注目され、パリ五輪では「裸に見える服」「けしからんインスタ投稿」などで議論を呼びながら一気に知名度を上げた。

今年3月にNHKを退社すると、翌月からフリーアナウンサーデビュー。フリー転向後は、『アッコにおまかせ！』（TBS系）や『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）といった有名番組に次々出演するなど好スタートを切っていた。別の芸能関係者の話。

「フリー転向後は『けしからん』と言われていた露出の多い服装の投稿は減っていた様子で、『元NHK』という硬派なイメージも残しつつフリーで活躍していこうとする方針が見えました。8月に集英社から出版されたデジタル写真集も水着などのカットはなく、柔らかい雰囲気を活かした日常系の写真集でした。

そんな中川アナですが、最近はテレビへの露出が緩やかに減少しています。彼女がマッチしていないというよりも、近年は独立するフリーアナが増えすぎており、芸能界における仕事の枠で競争が激しくなっている、という事情もあるでしょう。テレビ業界でも『ママタレ』の需要のほうが伸びている印象があり、そういった点でも中川アナは独立後の"壁"に当たっていると言えるのかもしれません」

そんな苦境に向き合ってのことなのか──この芸能関係者は、中川アナのインスタが「"原点回帰"しているように見える」と続ける。

「『けしからん』として話題になったインスタ投稿で公開していたような、ボディラインが強調された服装の投稿が復活しつつあります。季節的にニットを着る機会が増えてきたようですが、サイズ感はピッタリめで、肩や鎖骨回りが大きく開いているものも多いですね。また最近は、ジムでピタピタのスポーツパンツを履いた格好で腰を突き出し、筋トレに励む動画をアップしていました。

元々中川アナは、ラテン系のオープンなノリも多くのファンを獲得していた。本人も、急速にファンを増やした当時の方針を思い出しているのかもしれません」

その時々で方向性を模索、修正していける柔軟さも必要ということか--中川アナのさらなる活躍を期待したい。