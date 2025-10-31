【「スタバ福袋2026」内容発表】“限定1000個”特別仕様のタンブラーも エントリーは11月4日10時〜
【モデルプレス＝2025/10/31】スターバックス コーヒー ジャパンでは、11月4日10時よりオンラインストアにて「スターバックス福袋 2026」の抽選エントリーを開始。エントリー開始に先駆けて、福袋の内容が発表された。
【写真】スタバ、ティー特化型店舗のホリデー限定ビバレッジ
今回の福袋は、新年の様々なシーンにフィットする、持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグに、福袋限定ステンレスボトル、その他グッズやコーヒー、そして店舗でご利用いただけるコーヒー豆チケットとドリンクチケット7枚（フードトライアルチケット6枚付き）などが詰まった内容に。また、2026年は「Super Lucky New Year Surprise！」として、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーを計1,000個用意される。
・商品名・価格（税込、送料無料）：「スターバックス福袋 2026」￥8,800
・エントリー期間：2025年11月4日（火）10：00〜2025年11月14日（金）23：59
・当選発表：2025年11月25日（火）11：00〜17：00頃を予定
・決済期限：2025年12月2日（火）23：59 まで
・配送日：2026年1月1日（木）〜 2026年1月7日（水）※希望の日程を選択可能
※福袋によって中身の組み合わせ・内容総額は異なる。
【福袋限定ステンレスボトル】
2026年限定デザインのステンレスタンブラー
【グッズ3点】
福袋限定グッズや過去に販売した商品がランダムで封入。
【コーヒー豆】
なめらかでバランスのとれた味わいのパイクプレイス（R）ローストを用意。1号店があるシアトルの「パイクプレイスマーケット」の名前を冠したコーヒーは、1日を通して、また毎日でも楽しめる味わい。（250g／中挽き）
【コーヒー豆チケット1枚】
店舗で税込2,000円までのコーヒー豆商品1点と引き換え可能。
【ドリンクチケット7枚】
店舗で利用できるドリンクチケットを7枚用意。フードトライアルチケット6枚付きで、ドリンクと一緒にフードペアリングも楽しめる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、ティー特化型店舗のホリデー限定ビバレッジ
◆「スタバ福袋2026」内容発表
今回の福袋は、新年の様々なシーンにフィットする、持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグに、福袋限定ステンレスボトル、その他グッズやコーヒー、そして店舗でご利用いただけるコーヒー豆チケットとドリンクチケット7枚（フードトライアルチケット6枚付き）などが詰まった内容に。また、2026年は「Super Lucky New Year Surprise！」として、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーを計1,000個用意される。
◆「スターバックス福袋 2026」概要
・商品名・価格（税込、送料無料）：「スターバックス福袋 2026」￥8,800
・エントリー期間：2025年11月4日（火）10：00〜2025年11月14日（金）23：59
・当選発表：2025年11月25日（火）11：00〜17：00頃を予定
・決済期限：2025年12月2日（火）23：59 まで
・配送日：2026年1月1日（木）〜 2026年1月7日（水）※希望の日程を選択可能
※福袋によって中身の組み合わせ・内容総額は異なる。
◆「スターバックス福袋 2026」福袋の中身
【福袋限定ステンレスボトル】
2026年限定デザインのステンレスタンブラー
【グッズ3点】
福袋限定グッズや過去に販売した商品がランダムで封入。
【コーヒー豆】
なめらかでバランスのとれた味わいのパイクプレイス（R）ローストを用意。1号店があるシアトルの「パイクプレイスマーケット」の名前を冠したコーヒーは、1日を通して、また毎日でも楽しめる味わい。（250g／中挽き）
【コーヒー豆チケット1枚】
店舗で税込2,000円までのコーヒー豆商品1点と引き換え可能。
【ドリンクチケット7枚】
店舗で利用できるドリンクチケットを7枚用意。フードトライアルチケット6枚付きで、ドリンクと一緒にフードペアリングも楽しめる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】