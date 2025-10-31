故安倍晋三首相のものまねで知られるお笑い芸人、ビスケッティ佐竹（43）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相のものまねを披露したお笑いタレント、キンタロー。（44）への批判に言及した。

キンタロー。は24日、自身のXやインスタグラムで高市首相のものまねを披露。「引き続き国民の皆様に沢山喜んでもらえるべく まねて！まねて！まねあげてまいります！！」と意気込みをつづり、ハッシュタグでは「#やりはじめて1日目の高市早苗首相」と説明した。

この投稿に、一部からは「極めて不愉快。芸のプロならば支持率を見てから茶化して良い対象か否か判断するべきでしょう」「国の為に寝る間も惜しんで働いてる方をこんな風に茶化すってどう言うつもり？あまりにも不愉快だわ」「やめとけ…芸能人やるのはいいが、一国の総理を…不謹慎極まりない…」といった厳しい声も少なからず寄せられた。

佐竹は、この炎上騒動について触れた一般ユーザーの投稿を引用。「歴代の首相は大体されててみんなコメディとして笑えてたのに、高市さんになるとホンモノの方がたくさん湧いちゃうから、参政とかの触れちゃいけない枠みたいになってるの迷惑すぎる」とするユーザーの意見に対し、「高市さんだからとかじゃなくモノマネ芸人側がちゃんと配慮があるか？どういう気持ちでモノマネしているか？みたいな事がとても重要で」と説明。

続けて「自分もモノマネを始めた当初は『バカにするな！』や 逆側の方には『もっとバカにしろ！』的なコメントを貰いました」と明かし、「その上でどう表現し続けるか？の覚悟と責任は必要だと思っております」とつづった。