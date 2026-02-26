ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは人々に多くの感動を与え、17日間の熱戦を終えた。とりわけ注目を集めていたのは、団体戦を合わせて日本が合計6個のメダルを獲得したフィギュアスケートだろう。ショートプログラム5位から、フリーで世界歴代最高得点を叩き出しての大逆転劇で金メダルを獲得した、“りくりゅう”ペアこと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の演技には心を打たれた人々も多かったはず。その中には“人