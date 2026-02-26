ものまね芸人のキンタロー。が、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本フィギュア史上初のペア金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一のものまねを披露し、「オリンピック沢山の感動をありがとう 私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして…りくりゅうペア！！！！金メダル」と投稿。これに、ネット上では賛否が巻き起こっている。 複数投稿されたものまねシ