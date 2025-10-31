朝倉未来「絶対に許せないこと」伊澤星花を侮辱したYouTuberに怒りあらわ 法的措置の可能性も示唆
格闘家でBreakingDownのCEOなど実業家としても活躍する朝倉未来が、YouTubeチャンネル「ガチの朝倉未来」に「絶対に許せないことが起きました」と題した動画を投稿。所属ジム「JAPAN TOP TEAM」のチームメイトであるRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花を侮辱したYouTuberへの怒りをあらわにした。弁護士に相談して法的措置の可能性を示唆し、「俺の名前は2度と使わないでください」と警告もした。
事の発端は格闘YouTuber「ファミリータイム」が29日に公開した動画で、伊澤に対して性格と容姿をともに悪質な言葉で非難していた（現在は非公開）。その動画を目にした伊澤が傷つきジムで泣いている姿を見た朝倉は、事情を聞くとすぐに動画をアップし自身の考えを表明した。
以前からファミリータイムに対して「俺の名前を使いまくってて、ウザいと思っていた」と不満を持っていた朝倉は、「絶対王者といえど、か弱い女性ですよ」伊澤を傷つけた発言に怒りをぶつける。そして、「どの目線で喋ってんのっていうぐらい偉そうなことを言ってたり、人の悪口を言わせるよう誘導をしたり、けっこうウザいやつで昔から嫌いなんすよね」と不快感を示した。
さらに「僕の優秀な弁護士にお願いして訴えようかなと思ってる。侮辱罪ですよ、完全に。よく女の子にそんなことを言えますね」「一線を越えたなって感じを受けたんで。俺は興味ないやつは無視するタイプなんだけど、さすがに今回は動画にしました。今後、僕の名前を使わないでいただきたい」と通達した。
これを受けて、ファミリータイムは謝罪動画をアップしたが、「ヘラヘラしながら話してて反省していない」など批判的な声も寄せられている。
