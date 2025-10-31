SNSで話題の無限ネコ製造機（型抜き）「ネコカップ」シリーズなどを手掛けるデザイン会社「アッシュコンセプト」のオリジナルブランド「+d」より、ボードゲーム＆オブジェ『Konego(コネゴ)』が11月7日に発売される。

本作はネコの習性を取り入れた4マス並べゲームで、ボードに交互に駒を置き、縦・横・斜めにネコを4マス並べた方が勝ちとなる。プレイ時間は5〜20分で、子どもから大人まで楽しめ、遊び終わった後もオブジェとして飾れる。

本作はポカポカ陽気の路地裏でネコたちが繰り広げる“ニャンとも平和”な4マス並べがテーマ。茶トラとサバトラをイメージした茶色と灰色の駒を、「直線上で目を合わせないようにする」など「ネコができないこと」に注意しながら交互に置き、ボードを埋めていく。

ポーズが描かれたサイコロを使うと楽しみ方が広がり、負けた人は残ったネコの数だけ「ニャー」と鳴く罰ゲームも。片手で持てる箱入りで、セット内容は駒10個（茶色5・灰色5）、ボード1個、サイコロ1個。コンパクトサイズで場所を選ばず遊べる。

駒は手になじむ石膏素材で一つひとつ手作業で作られ、やわらかな色合いが愛らしい。2023年に発売された陣取りゲーム「ネゴ」の黒ネコ・白ネコなどと一緒に並べると、ネコの世界が広がる。家族や友達、ネコ好きやゲーム好きの方へのプレゼントにも最適だ。

デザイナー森井ユカ氏は次のようにコメントしている。

「ネコはそばにいるだけで幸せになる存在です。ネコの習性をルールに生かしたゲームに没頭することによって、さらにネコが身近に感じられると思います。また、オブジェとして飾っても楽しめます」

商品概要

タイトル：Konego(コネゴ)

価格：6600円(税込み)

セット内容：駒×10(茶色5・灰色5)、ボード×1、サイコロ×1

サイズ：駒 / 約W20〜40×D20〜40×H30〜40mm、ボード / 約W84×D84×H2mm、サイコロ / 約W15×D15×H15mm

重量：駒 / 約20〜30g、ボード / 約17g、サイコロ / 約4g

材質：駒 / 石膏、ボード・サイコロ / アクリル樹脂

パッケージサイズ：約W132×D98×H44mm

重量(パッケージ含)：約325g

日本製

Konego | +d：

https://plus-d.com/konego/

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)